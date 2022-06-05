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Одна из стоматологий Сургута получила дополнительные машиноместа

Депутаты Сургута помогли решить проблему с парковкой у стоматологии

Одна из стоматологий Сургута получила дополнительные машиноместа
Фото: дума Сургута

У сургутской стоматологии № 1 появятся дополнительные места под парковки. Проблему с машиноместами удалось решить с помощью перестановки цветочного павильона. Такое решение проблемы было предложено в ходе заседания парламента главврачом стоматологической поликлиники №1 Алексеем Перемотиным.

«Для увеличения парковочных мест требовался перенос торгового павильона, который был установлен у поликлиники вполне законно. К переговорам подключился начальник контрольного управления администрации Сургута Алексей Ильиных. Он предложил владельцу другое место под торговый павильон. А на освободившейся территории после благоустройства смогут припарковаться ещё несколько автомобилей пациентов поликлиники», – сообщил в пресс-службе думы Сургута.


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Сегодня в 18:26, просмотров: 117, комментариев: 0

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