Депутаты Думы Сургута утвердили изменения в бюджет города

На девятом заседании Думы Сургута, 31 мая, народные избранники согласовали изменения в городской бюджет. Так, одна из поправок проекта даёт возможность авансировать подрядчиков – до 50 процентов от стоимости работ по муниципальным контрактам на строительство и благоустройство.

«Проект решения подготовлен с целью уточнения параметров бюджета города в части корректировки расходной части и с целью сокращения дефицита бюджета», – подчеркнул председатель Думы Сургута Максим Слепов.

В том числе решением утвердили основные характеристики городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В целом, все изменения в ходе девятого заседания Думы были приняты.

Отметим, что на прошлых депутатских слушаниях Владимир Болотов предложил исключить пункт 5 проекта решения о казначейском сопровождении на капитальное строительство стоимостью выше 100 миллионов рублей. Однако эта поправка не набрала достаточно голосов – против нее выступили 10 человек из 20 присутствующих.

Напоминаем, ранее депутаты Сургута обсудили методы экономии городского бюджета.