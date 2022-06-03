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Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 июня? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 июня? // АФИША

4 июня

Комедия «Женитьба»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 18:00.

К купеческой дочери Агафье Тихоновне сватаются один другого колоритнее женихи. Ключевой соискатель определен не без труда, но вот беда – финал окажется конфузным… Кого же все-таки выберет наша невеста – узнаем в эти выходные.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 400 до 550 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 16+

Спектакль «Теремок»

Место проведения: зал ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 10:00/12:00.

Теремок – это волшебное место, где живёт гармония. Четыре задорных сказочника-музыканта расскажут историю, как одному жить хорошо, а в коллективе лучше. Спектакль научит юных зрителей объединяться и дружить, чтобы справляться с любыми невзгодами.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Виртуозный орган в 4 руки и 4 ноги

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 19:00.

Дина Ихина и Денис Маханьков гастролируют по всему миру. И даже стали первыми из российских органистов, которые выступили в Исландии. Не пропустите необычную программу семейного дуэта в Католическом храме!

Бронирование мест обязательно по телефону 8 (905) 826-85-21 (смс, мессенджеры). Цена билета: 500 рублей. 0+

5 июня

«ЭкоДень»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 12:00-16:00.

На открытом мероприятии вы сможете узнать об экологичном образе жизни, сдать вторсырье, а также послушать известные композиции в исполнении Алены Поль под джазовые аранжировки. Также для любителей изобразительного искусства пройдет выставка работ из отходов производства от сургутских авторов: молодой художницы Евгении Буториной, арт-дизайнера и резидента АРТ-резиденции «КВАРТИРА» Ольги Исаевой, художников-практиков Светланы Орловой и Юрия Шевченко.

Бронирование мест на мастер-классы и встречи со спикерами по ссылке. 0+

Спектакль «Дюймовочка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00.

В основе спектакля лежит знаменитая сказка Г. Х. Андерсена о вечных истинах – доброте и любви, о том, как красота Дюймовочки не раз подвергала её опасности, но доброе сердце помогло пройти все испытания, обрести спасение и стать великолепной королевой эльфов.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: 400 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 0+

Премьера концертной программы «Пушкинские строфы» в исполнении хоровой капеллы «Светилен»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 17:00.

Александр Сергеевич Пушкин – один из величайших поэтов в русской литературе. Ко дню рождения «символа русской литературы» хоровая капелла «Светилен» подготовила концертную программу, в которой прозвучат известнейшие произведения – «В крови горит огонь желанья», «Я вас любил», «Зимнее утро», «Бесы», «Буря мглою небо кроет» и другие – на музыку русских и советских композиторов.

Телефон для справок: +7 (3462) 52-18-01. Цена билета: 350 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 12+


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Сегодня в 12:09, просмотров: 75, комментариев: 0

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