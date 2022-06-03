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Из Сургута – в Бишкек и Ереван: Utair запускает новые рейсы

Utair открывает новые рейсы из Сургута в Бишкек и Ереван

Из Сургута – в Бишкек и Ереван: Utair запускает новые рейсы
https://vk.com/utair

В июне Utair запускает 2 новых международных рейса из Сургута: в Бишкек и Ереван. Первые рейсы назначены на субботу, 4 июня: вылет из Сургута в Бишкек – в 20:45, из Сургута в Ереван – в 07:05. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Авиакомпания наращивает свое присутствие в странах СНГ: с июня мы впервые открываем рейсы в Киргизию, а также начинаем летать в Армению из Сургута. Прямые рейсы в эти страны важны для жителей Сургута. В будущем планируем увеличить количество частот», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

В мае авиакомпания возобновила рейс из Сургута в Грозный по четвергам. В июне их количество увеличилось – жители могут летать по этому направлению по вторникам и субботам.


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Сегодня в 12:33, просмотров: 74, комментариев: 0

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