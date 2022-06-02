Жители Сургута смогут отдохнуть летом в трех зонах у водоемов

Этим летом сургутяне не смогут искупаться в городских водоемах, потому что они не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

«В воде отмечается превышение предельной допустимости концентрации железа и органических веществ. В текущем месяце также будет проведен забор воды на пригодность ее для купания. И ближе к середине июня результаты станут известны, – прокомментировал начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Рачев. – В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах сегодня установлено более 50 информационных знаков «Купание запрещено». Спасателями по установленным маршрутам осуществляется ежедневное патрулирование». Отметим, что за купание в запрещенных местах предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей.

Между тем, для горожан подготовили три зоны возле воды – на территории парка за Саймой, место у речки «Черная» в районе дачного кооператива «Рассвет» и частный пляж между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом. Там установили туалеты, кабинки для переодевания, контейнеры для мусора и предметы для отдыха (настилы, скамейки и зонтики).

Частный пляж особенно полюбился сургутянам в прошлом в году, однако купаться в этом водоеме до сих пор опасно. «Дно неоднородное, имеются ямы и свалы. Плюс в этом карьере имеются подводные родники, то есть холодная вода ниже двух метров не прогревается, а общая глубина этого карьера 10-12 метров. Он достаточно опасен для купания», – подчеркнул руководитель управления.

Напоминаем, что в августе прошлого года на городском пляже в Сургуте утонул 18-летний молодой человек.