Пилотажная группа «Русские Витязи» вернется в Сургут

День России и День города Сургут отметит выступлением пилотажной группы «Русские Витязи»: о том, что достигнуты предварительные договоренности, рассказал глава города Андрей Филатов на своих страницах в соцсетях.

«В прошлый раз погода внесла свои коррективы и помешала полноценному выступлению. Осталось взаимное желание повторить это событие, но уже в полноценном масштабе. Эту возможность даже предварительно обсудили в день отлёта группы из Сургута, — пишет мэр. — Затем ещё в конце прошлого года я направил приглашение «Витязям» на наш праздник 12 июня, когда вместе с Днём России Сургут отмечает День города. И вот буквально на прошлой неделе пришло предварительное подтверждение, что приглашение принято. Сейчас мы прорабатываем организационные и технические моменты. Ну и главное – очень надеемся, что погодные условия и другие непредвиденные обстоятельства не помешают нашим планам».

Если предварительные договоренности не изменятся и/или вновь не вмешается капризная сургутская погода, выступление асов запланировано 12 июня на шесть вечера. Более того: по словам градоначальника, в этот день, возможно, пройдет и выступление местных пилотов из группы малой авиации «Барсы». «Если получится – это будет настоящее авиашоу, особый подарок ко Дню города», — заключил Андрей Филатов.