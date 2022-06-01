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В Сургуте сорвался контракт на строительство тротуара около Ауры

Власти Сургута не нашли подрядчика на строительство тротуара вдоль Тюменского тракта

В Сургуте сорвался контракт на строительство тротуара около Ауры
Фото: администрация Сургута

Сургут столкнулся со сложностями с заключением договоров по ремонту и строительству дорог из-за скачков цен. Так, сорвался контракт по тротуару вдоль Тюменского тракта, сообщил глава города Андрей Филатов в ходе девятого заседания думы.

«Сегодня узнал, что не состоялся конкурс по тротуару в районе ТРЦ «Аура», сейчас выясняем причины. Скорее всего дело в волатильности стоимости и мощности объемов. Мы зашли на колоссальные объемы в этом году и по строительству, и по ремонту. Найдем решение, будем формировать новый конкурс», – отметил мэр.

При этом, он отметил, что 95 процентов из задуманного все же получилось организовать.


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Сегодня в 17:37, просмотров: 88, комментариев: 0

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