В Белом Яре начинается ремонт дорог

Долгожданный капитальный ремонт дорог на двух улицах поселка Белый Яр пройдет этим летом: дорожная техника прибудет на улицы Фадеева и Набережная, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой на онлайн-встрече губернатора Югры Натальи Комаровой с жителями муниципалитета.

«Это то обещание, которое мы давали жителям, — говорит Андрей Трубецкой о улице Фадеева. — Эта улица стояла в плане прошлого года, но аукцион дважды не состоялся. Поэтому мы деньги перенесли, чтобы исполнить бюджетные обязательства, на ремонт улиц Космонавтов и Молодежной в Солнечном. В этом году отдаем долги Белому Яру». Кстати, изначально на Фадеева планировалось отремонтировать только 116-метровый участок дорожного полотна — но планы подверглись корректировке.

Как передает «Вестник Сругутского района», подрядчик уже определен: им стала фирма «ЮВиС», специалисты которой уже начали геодезические работы на объекте. Представители компании уверяют, что проблем с техникой и рабочей силой нет, обновление будет завершено к концу лета: дедлайн — 30 августа.