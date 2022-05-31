Фонтан и качели-кольца в Сургуте красочно воссияли

В сургутский сквер за Дворцом торжеств вернулись качели-кольца, которые ранее были отправлены на ремонт по гарантии из-за неисправности системы питания. Теперь в ночное время необычный аттракцион подсвечивается разными цветами.

Световое оформление коснулось и фонтана на площади между администрацией и Сургутской филармонией. Напомним, что его запустили 27 мая после зимы.

«Специалисты «Лесопаркового хозяйства» проверили все необходимое оборудование и очистили чашу, а сотрудники «Горводоканала» наполнили чашу водой, запустили насосы и произвели пусконаладочные работы. По периметру фонтана установлены светодиодные светильники для подсветки воды яркими цветами», – сообщили в мэрии.