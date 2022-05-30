Сургутский асфальтобетонный завод выпускает асфальт, сделанный из российских материалов

Сургутский асфальтобетонный завод компании «Северавтодор» выпускает от 120 до 180 тысяч тонн необходимого для укладки дорог материала. В целом за летнюю дорожную кампанию удается произвести порядка 240 тонн – этого хватает, чтобы уложить больше 200 километров трасс.

«Для производства мы используем щебень, минеральные порошки, битум и другие необходимые компоненты. Закуп происходит в России, поставки идут из Омска, Урала, также помогают различные нефтяные компании. После поступления материалов, лаборатория отбирает образцы и проверяет качество», – прокомментировал заместитель главного инженера по эксплуатации дорог АО ГК «Северавтодор» Евгений Лебедев.

После того, как процесс создания асфальтобетона завершен, его грузят в машину и транспортируют закрытым, чтобы не потерять температуру – для укладки она должна быть в районе 150 градусов по Цельсию.

Асфальт, произведенный на данном заводе, используют на территории Сургута и района. Например, компания проведет работы на улице Крылова, участке автодороги «Сургут – Лянтор» и ликвидирует больше 40 тысяч квадратных метров колеи. По словам Евгения Лебедева, контроль за фирмой идет усиленный, так как они помогают в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Контракты заключаются не только на ремонт основный артерий муниципалитетов, а также на реставрацию внутридворовых пространств и проездов. Кроме того, «Северавтодор» периодически выигрывает аукционы на содержание дорог в зимний период – таким образом, работа специалистов компании идет круглый год, трассы округа остаются на безопасном для пользователей уровне.