Бизнесмены Сургута рассказали, какую поддержку оказывают местные власти

Сургутские предприниматели рассказали, как им помогает округ и муниципалитет. Так, фирма по производству СИЗов, а также бахил, шапочек и медицинских халатов получила в 2020 льготный займ под 1% у Фонда развития Югры. Благодаря такой помощи предприятие до сих пор снабжает больницы и поликлиники всеми необходимыми атрибутами:

«Производство запущено в 2020 году, в 2021 году апробировано полноценно. Отработана вся линейка продукции: маски, шапки, бахилы высокие на завязках, халаты, костюмы (куртка и брюки). Сейчас мы двигаемся дальше: хотим запустить одноразовые пеленки, простыни, салфетки», — подчеркнул руководитель предприятия по производству средств индивидуальной защиты Андрей Стельмах.

Подобный опытом взаимодействия с властями поделился и создатель мастерской по выпуску деревянной мебели. На начальном этапе необходимо было закупить дорогостоящее оборудование и материалы – деньги появились благодаря гранту.

«В 2020 году мы подали заявление на получение гранта от администрации города. Выиграли грант в размере миллион рублей. Закупили оборудование, которое было необходимо в тот момент для изготовления изделий, увеличения количества выпускаемой продукции», — рассказал руководитель мастерской по изготовлению мебели Александр Волков, отметив, что его мебель выпускается под брендом «Сделано в Сургуте».

Грантами, к слову, могут воспользоваться не только производители реальных товаров, а также те, кто оказывают определенные услуги. Например, местный Центр инновационных технологий намерен в скором времени заручится поддержкой властей, чтобы запустить производство расходных материалов в нефтяной сфере. Центр существует уже не первый год, однако все еще может заручиться поддержкой – для выполнения заказов нужны расходные материалы и техника (например, 3D-принтеры), с их покупкой помогут власти города. Прием заявлений от желающих получить помощь бизнесменов стартует уже в июне:

«Предприниматели и те, кто хочет создать производственную компанию, могут к нам заявиться на получение поддержки. Приглашаем в отдел развития предпринимательства за консультацией. В контексте нынешней ситуации с импортозамещением: те предприниматели, у которых есть идеи создавать альтернативные предложения на рынке также могут заявиться, вынести свою идею, бизнес-план на комиссию, и получить один миллион рублей авансом на реализацию своей идеи», — прокомментировала начальник отдела развития предпринимательства управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута Екатерина Борисова.