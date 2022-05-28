Сургутяне выбирают название для главной площади города

Жители Сургута могут принять участие в голосовании по выбору названия для центральной площади. С таким предложением к горожанам обратился глава Сургута Андрей Филатов.

Он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что власти собрали с помощью горожан несколько интересных вариантов названия площади. Из них были отобраны те, которые показались наиболее подходящими.

«По ним и предлагаю провести голосование, чтобы определить варианты, которые находят самый большой отклик у сургутян. Названия, получившие больше всего голосов, вынесем на комиссию по топонимике вместе с другими предложениями для принятия окончательного решения», - сообщил Филатов.

Опрос проходит на странице главы Сургута в ВК до 1 июня. Проголосовать можно за один из этих вариантов: Купеческая площадь, площадь на семи ветрах, площадь дружбы народов, площадь единства, площадь молодежи, площадь России, площадь Света, площадь черного лиса, Университетская площадь. Пока лидирует Университетская площадь - это название набрало почти 34% голосов.