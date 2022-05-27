Фонтан заработал на площади Советов в Сургуте

В Сургуте на площади Советов между администрацией города и филармонией запустили фонтан. «Теперь фонтан снова может радовать сургутян и служить местом притяжения городской молодежи», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Там напомнили, что в прошлом году на объекте провели масштабные работы. Чашу реконструировали, а стенки фонтана облицевали мозаичной плиткой. По периметру установили светодиодные светильники для подсветки воды яркими цветами.

В преддверии запуска фонтана сотрудники «Горводоканала» наполнили чашу водой и произвели пусконаладочные работы. Убрать ограждения вокруг объекта обещают в ближайшее время.