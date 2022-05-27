В Думе Сургута обсудили возможность увеличения зарплат бюджетников

В Сургуте увеличат оклад секретарям, работающим в администрации. Об этом в ходе заседания комитета Думы по бюджету, налогам, финансам и имуществу заявила директор департамента финансов Маргарита Новикова. Таким образом, оклад вырастет на 1308 рублей и составит больше 5 тысяч. Дополнительного финансирования на эти цели не потребуется.

«Дополнительная потребность на оплату труда шести секретарей руководителей, имеющихся в штатных расписаниях, в 2022 году составит 895 503 рублей и будет обеспечена в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на выплату заработной платы», – прокомментировала Новикова.

Увеличение зарплат также коснется тренеров и специалистов по работе с молодежью. По словам начальника отдела молодежной политики администрации города Евгения Лаптева, данная инициатива позволит привлечь новых сотрудников и удержать старых – на данный момент в данных сферах наблюдается сильная текучка кадров.

Депутаты, в целом, поддержали это решение: «Все хорошо понимают, что идет рост инфляции, нужно добавлять муниципальным служащим какие-то привилегии», – резюмировал Дмитрий Нечепуренко, отметивший, что администрация также не должна забывать о благосостоянии населения.

Председатель Думы Сургута Максим Слепов предложил принять проект в ходе девятого заседания Думы.