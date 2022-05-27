Автоматические звонки от «Горводоканала» напугали жителей Сургута

Сургутянин пожаловался на автоматические звонки от «Горводоканала» из-за задолженности по оплате за коммунальные услуги водоснабжения.

«Робот напоминает, что у вас задолженность по оплате за холодную воду. И, соответственно, что в случае неоплаты в дальнейшем будет ее отключение. Это было где-то на той неделе. Но дело в том, что я все оплатил. И мне непонятно, как «Горводоканал» это фиксирует. Раньше такого не было, это похоже на коллекторство», – рассказал житель города корреспонденту siapress.ru.

Оказалось, что «Горводоканал» обзванивает горожан 15 числа каждого месяца. При этом, сумма задолженности для автоматического сообщения – 500 рублей и более. «Жителю, оплатившему коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за расчетными, поступит звонок от робота с предупреждением о наличии задолженности. При погашении им задолженности после 10 числа, в едином платежном документе за следующий расчетный период, будет отражена актуальная сумма с учетом размера погашенного долга», – ответил директор СГМУП «Горводоканал» Павел Павлов.

До 2022 года количество абонентов, которых включали в список для автообзвона, составляло 1 500-1 700 человек. В настоящее время их число выросло до пяти тысяч.