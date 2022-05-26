Сургутскому отелю одобрили льготный заем в 100 млн рублей на реконструкцию

Фонд развития Югры одобрил для ООО «Отели Сургута» льготный кредит в размере 100 млн рублей на ремонт и ребрендинг четырехзвездочного отеля «Центр» в Сургуте. Как сообщили в пресс-службе фонда, заем предоставляется на семь лет под 1% годовых. Средства пойдут на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и материалов для ремонта, а также ремонт инженерных сетей. Ожидается, что это позволит сделать сургутский отель соответствующим международным стандартам.

«Сегодня в стране тренд на развитие внутреннего и въездного туризма и повышение туристской привлекательности регионов. Автономный округ активно включается в эту повестку, развивая инфраструктуру для туристов», – отметил генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.

Одобренный заем для сургутского отеля – второй транш от фонда. В декабре 2021 года компания уже получила пятилетний заем в объеме 100 млн рублей. В целом преображение гостиницы оценивается почти в 600 млн рублей. ООО «Отели Сургута» рассчитывает завершить работы к концу 2022 года.