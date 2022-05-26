16+
Логотип Сиапресс
USD  56,2996   EUR  57,9210  

Новости

Больше новостей
Вы запланировали свой летний отпуск?
Комментировать
0
Достаточно ли в Сургуте парков и скверов?
Комментировать
0
Мешают ли вам люди на самокатах?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте избавятся от 20 брошенных автомобилей

Власти Сургута напомнили об опасности брошенных автомобилей

В Сургуте избавятся от 20 брошенных автомобилей
Фото: siapress.ru

В Сургуте планируют вывезти порядка 20 брошенных автомобилей. Ранее, в марте, в городе избавились от 17 таких машин.

«В прошлые выходные сгорел автомобиль возле сургутского колледжа. Он был обнаружен квартальными в среду и направлен для вывоза комиссии департаменту городского хозяйства. Но, к сожалению, в выходные его уже подожгли, сейчас проводится следствие. Это и есть основная опасность брошенных автомобилей. Дети играют, могут их поджечь. Огонь может перейти на ближайшие машины и территорию», – рассказал заместитель начальника контрольного управления администрации Сургута Максим Салий. Он также напомнил, что владельцам брошенных автомобилей назначают штраф от одной тысяч до трех за первичное нарушение.

Горожане могут сообщать о таких случаях в администрацию любым удобным способом: пожаловаться через госуслуги, позвонить в контрольное управление или участковому, обратиться к своему квартальному.


нравится (2) не нравится (1)
Сегодня в 12:35, просмотров: 125, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 2717
  2. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 1644
  3. «Горсвет», «Комбинат школьного питания» и хлебозавод Сургута приватизируют 1221
  4. Голосование по благоустройству подходит к концу — почему надо спешить // Рустем Юсупов 1135
  5. ​Стирание истории 944
  6. Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Нижневартовске 832
  7. Калькулятор переезда 584
  8. Школьное питание в Сургуте подорожало на 11 рублей 530
  9. ​Путин назначил нового главу МЧС России 514
  10. ​Количество безработных в Югре снизилось 491
  1. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 2742
  2. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 2717
  3. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 2711
  4. Крупные зарубежные бренды одежды возвращаются в ТРЦ Сургута 2627
  5. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 2346
  6. Инфоистерия 2272
  7. ​Как вы площадь назовете 1881
  8. Сургутянин зарезал велосипедиста из-за просьбы не мусорить 1830
  9. ​Мост через Обь закрывается на ремонт 1807
  10. ​«Забег.РФ» не обойдет и Сургут 1748
  1. Имя им — легион 9051
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 7866
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5352
  4. «По статистике, самые частые пациентки – 55 лет, но рак молодеет. Самой юной пациентке, прошедшей наше отделение – 21 год» 5239
  5. ​Остановить вечный двигатель 5136
  6. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 4720
  7. ​Ледоход в Сургуте начался 4614
  8. ​Арктика: вахта человеческих судеб 4179
  9. ​Из адидаса в абибас 4100
  10. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3637

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика