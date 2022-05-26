Власти Сургута напомнили об опасности брошенных автомобилей

В Сургуте планируют вывезти порядка 20 брошенных автомобилей. Ранее, в марте, в городе избавились от 17 таких машин.

«В прошлые выходные сгорел автомобиль возле сургутского колледжа. Он был обнаружен квартальными в среду и направлен для вывоза комиссии департаменту городского хозяйства. Но, к сожалению, в выходные его уже подожгли, сейчас проводится следствие. Это и есть основная опасность брошенных автомобилей. Дети играют, могут их поджечь. Огонь может перейти на ближайшие машины и территорию», – рассказал заместитель начальника контрольного управления администрации Сургута Максим Салий. Он также напомнил, что владельцам брошенных автомобилей назначают штраф от одной тысяч до трех за первичное нарушение.

Горожане могут сообщать о таких случаях в администрацию любым удобным способом: пожаловаться через госуслуги, позвонить в контрольное управление или участковому, обратиться к своему квартальному.