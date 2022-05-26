Борьба с нелегальными парковками в Сургуте продолжается

Только за прошлую неделю в Сургуте выявили порядка 34 случаев парковки на газонах. С апреля нарушения дополнительно начали фиксировать специальные сотрудники, которые расположились на девяти кварталах города. Также снова запускается система «Паркон», которая контролирует правила парковки и другие нарушения ПДД.

«На благоустроенных территориях, предназначенных для движения пешеходов, размещать свои автомобили ни в коем случае нельзя. За это предусмотрен штраф нашим окружным законом 102-оз «Об административных нарушениях» от одной тысячи до трех за первичное нарушение, от трех до пяти – за повторное. Для юридических лиц штрафы гораздо серьезнее от 10 до 50 за первичное нарушение и от 20 до 60 – за повторное», – отметил заместитель начальника контрольного управления администрации Сургута Максим Салий.

В частности, с апреля этого года на улице Крылова, 32 было составлено более 30 протоколов за нарушения парковки. Поэтому администрация Сургута приняла решение установить здесь дополнительные ограждения.

Кроме того, сургутянам предложили другой способ решить проблему с недостатком парковочных мест – обратиться в управляющую компанию. «Часто горожане спрашивают: «А где мне парковать свой автомобиль?» Собственники могут обратиться в свою УК и принять решение. Если у вас не хватает парковочных мест, значит нужно рассматривать вариант сделать их под домом. Не нужна зеленая зона – выходите с запросом в УК», – добавил замначальника управления.

Почему решение огораживать газоны и тротуары от машин является плохой идеей – обсудили ведущие «О чем говорят» обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.