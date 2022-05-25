Сургутские подрядчики рассчитывают на поставки из российских фирм

Подрядные организации Сургута используют в дорожном ремонте в основном импортное оборудование. Однако они надеются на поставки российских производителей, а также на запасы оборудования как внутри компаний, так и у официальных дилеров.

«В любом случае у компаний всегда есть запасы из предыдущих лет на складах. Но, к сожалению, все предусмотреть невозможно. Поставщики запасных частей в нашей стране давно подстроились и выпускают аналоги металлическим изделиям, электронике. Российские производители помогают нам, не во всем, конечно, но какие-то детали и запасные части могут поставить, чтобы наше работа не останавливалась», – подчеркнул заместитель главного инженера строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов. Он также добавил, что подрядчики знают, что обычно может прийти в нерабочее состояние, и заранее закупают основные детали.

Напоминаем, что строительная компания «ЮВиС» капитально отремонтирует дорогу по улице Привокзальная.