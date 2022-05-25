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Власти Сургута положительно оценили самостоятельный ремонт дорог, но попросили не торопиться

Администрация Сургута прокомментировала инициативу горожан сделать ямочный ремонт

Власти Сургута положительно оценили самостоятельный ремонт дорог, но попросили не торопиться
Фото: https://vk.com/kinform

Власти Сургута положительно оценили инициативу горожан, которые самостоятельно отремонтировали дорогу во дворе. Однако в администрации попросили не торопиться, ведь ремонтная кампания только стартовала.

«Любая инициатива жителей, которая делает город лучше, она правильная. Это нельзя не поддерживать. Но фактом является и то, что все ямы в городе по состоянию на конец мая заделать невозможно. Есть средства бюджета, есть порядок их использования, по которому работает администрация, при этом есть ещё и ограниченность ресурсов, ведь бюджет города не позволяет решить все городские проблемы в один момент», – подчеркнул директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Роман Клим.

Также он пояснил, что стык между плитами, который жители самостоятельно заделали возле Университетской, стоит в плане на конец июня. При этом в рамках ремонтной кампании работы сначала пройдут по основным дорогам, а потом акцент сдвинется на второстепенные и проезды. «Просим жителей перед тем, как включаться самостоятельно, сверяться с графиком работ департамента городского хозяйства, ведь вполне возможно, что именно эта яма или выбоина стоит в графике ремонта в ближайшее время», – добавил директор департамента.

Напоминаем, жители нескольких домов около Университетской, 21 в Сургуте самостоятельно залатали большую яму на въезде во двор.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 36, комментариев: 0

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