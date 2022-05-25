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Пожилая сургутянка на «Киа» спровоцировала аварию с пострадавшими

Три человека пострадали в ДТП в Сургуте

Пожилая сургутянка на «Киа» спровоцировала аварию с пострадавшими
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Сургуте произошла авария с тремя пострадавшими. По предварительной информации, 50-летняя женщина при развороте не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части и спровоцировала аварию.

«В 15:55 на улице Мелик–Карамова в городе Сургут, 50-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа», по предварительным данным, при совершении разворота не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части и допустила столкновение с автомобилем «Лада», под управлением 24-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя и пассажир, 35-летний мужчина, получили травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 24 мая в Югре зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали пять человек.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 96, комментариев: 0

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