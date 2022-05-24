В Сургуте установят около семи километров пешеходных ограждений

В рамках ремонтной кампании в 2022 году в Сургуте на улицах Ленина, Аэрофлотская и Набережном проспекте заменят пешеходные ограждения. Они будут немного отличаться от прошлогодних, сообщил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков.

«Улицы до конца еще не определены. Но основные уже известны – это Ленина, Аэрофлотская, Набережный проспект и еще несколько других. Также будем ремонтировать старые по возможности», – подчеркнул руководитель отдела.

Напоминаем, на установку около семи километров пешеходных ограждений выделили порядка 20 миллионов рублей.