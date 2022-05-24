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Без нареканий: в Сургуте не будут переделывать прошлогодние отремонтированные дороги

При проверке гарантийных дорог в Сургуте не выявили серьезных нарушений

Без нареканий: в Сургуте не будут переделывать прошлогодние отремонтированные дороги
Фото: администрация Сургута

Ни одну дорогу, отремонтированную в прошлом году по гарантии, не будут переделывать в рамках нынешней кампании. При проверке было выявлено, что все участки соответствуют стандартам и не имеют серьезных нарушений.

«Несоответствия по мелочи всегда присутствуют. В процессе эксплуатации выявляются небольшие и незначительные замечания, которые подрядные организации, если могут, то сразу устраняют, либо составляют график работ», – отметил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков.

Кроме того, в конце сезона пройдет инструментальный контроль, во время которого подрядная организация со специальным оборудованием и программным обеспечением проведет более тщательную проверку ремонтных работ как прошлого года, так и этого.

Напоминаем, в 2022 году в Сургуте планируют отремонтировать четыре участка дороги.


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Сегодня в 18:37, просмотров: 136, комментариев: 0

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