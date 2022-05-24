Utair возобновил еженедельные полеты из Тюмени в Ереван

В мае Utair возобновил еженедельные полеты по маршруту Тюмень — Ереван. Также авиакомпания продолжает ежедневно летать в столицу Армении из Сочи и Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Utair.

Полеты из Тюмени в Ереван выполняются по воскресеньям, из Москвы в Ереван – дважды в день, из Сочи в столицe Армении – ежедневно. Уточнить расписание и приобрести билеты можно на сайте utair.ru.

«В Ереван «ЮТэйр» много лет летает из Москвы. В 2021 году мы начали развивать это направление из регионов и в осенне-зимнем расписании открыли рейсы в столицу Армении из Сочи и Тюмени. Сейчас мы решили возобновить полеты по этим направлениям в весенне-летний период. Планируем наращивать количество рейсов в Ереван и уже этим летом начать полеты в Армению из Сургута», — сообщил президент «ЮТэйр» — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.