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Югорчанину грозит реальный срок за краснокнижную рыбалку

​Югорчанин порыбачил на краснокнижного осетра и отправился в суд

Югорчанину грозит реальный срок за краснокнижную рыбалку
pixabay.com

Житель Сургутского района предстанет перед судом. Он обвиняется в незаконной добыче рыбы, занесенной в Красную книгу РФ, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2021 года на участке реки Обь, расположенном в 5 км от сельского поселения Локосово в Сургутском районе. Следствие установило, что обвиняемый, находясь на моторном судне, выловил с помощью сети 4 особи краснокнижного осетра и 7 особей стерляди.

«В результате преступных действий обвиняемого водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 50 000 рублей», - уточнили в пресс-службе ведомстве.

За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, со штрафом в размере до 1 млн рублей.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 159, комментариев: 0

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