Курсы по педагогике пройдут в СурГУ

Курсы, посвященные метапредметным и личностным компетенциям учителя будущего в условиях реализации обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), стартуют 27 мая в смешанном формате. Повысить свою квалификацию смогут учителя общеобразовательных организаций и педагоги дополнительного образования детей округа.

Лекции будут читать квалифицированные преподаватели Сургутского государственного университета в области педагогики профессионального и дополнительного образования, а также специалисты профессионального образования и менеджмента Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области.

- Курсы направлены на формирование у педагогов метапредметных и личностных компетенций, необходимых для реализации образовательного процесса в условиях обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. В процессе освоения дополнительной профессиональной программы слушатели освоят компетенции, которые обеспечат развитие функциональной грамотности обучающихся. Педагоги научатся ориентироваться в обновленных стандартах, осуществлять эффективную коммуникацию в командной работе, применять инструменты ситуационного лидерства, организовывать творческую групповую работу обучающихся, проектировать развивающую образовательную среду, находить оптимальные пути решения проектных задач, критически обрабатывать информацию, развивать креативное мышление в процессе генерации, совершенствования и реализации новых идей, а также применять современные цифровые инструменты, направленные на эффективную организацию творческой и проектной деятельности. Мероприятие предполагает общий блок выступлений с докладами экспертов, а также организацию нескольких площадок с мастер-классами, которые будут реализовываться одновременно и включать в себя 3–4 итерации, – сообщила заведующая кафедрой педагогики профессионального и дополнительного образования СурГУ Анастасия Демчук.

В первом модуле участники прослушают лекцию и пройдут практическое занятие на тему: «Эффективная коммуникация как средство развития ситуационного лидерства в педагогическом коллективе в условиях реализации обновленных ФГОС». Во втором модуле, который посвящен развитию метапредметных компетенций, участники познакомятся с креативным мышлением как механизмом проектирования развивающей образовательной среды, а с помощью современных педагогических технологий поспособствуют развитию критического мышления у обучающихся. Эти два блока будут осуществлены с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В третьем модуле «Образовательные проекты в эпоху цифровой трансформации общества» педагогам расскажут об основах разработки и реализации образовательных проектов в условиях проектно-целевого подхода в системе образования, а также их ждет проектная сессия в формате Open Space. Она пройдет очно в Мегионе.

Итогом обучения станет совместная защита идей образовательных проектов командами педагогов. Аттестация запланирована на 17 июня.