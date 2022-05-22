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В Югре водитель без прав попался правоохранителям из-за ролика в интернете

По видео в интернете в Сургутском районе нашли водителя-нарушителя

В Югре водитель без прав попался правоохранителям из-за ролика в интернете
Фото: pixabay.com, видео: УМВД Югры

Нарушителя ПДД из Сургутского района выявили по видео, опубликованном в интернете. Ролик, размещенный в одном из сообществ, привлек внимание правоохранителей. Установить личность горе-водителя не составило труда – им оказался 19-летний житель Лянтора, который, к тому же, не имеет прав на управление транспортным средством.

«В отношении молодого человека были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», ч. 3 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков», ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика», – сообщили в УМВД Югры.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 101, комментариев: 0

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