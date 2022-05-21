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​«Забег.РФ» не обойдет и Сургут

Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» пройдет в Сургуте

​«Забег.РФ» не обойдет и Сургут
Фото: siapress.ru

В воскресенье, 22 мая, в Сургуте пройдет легкоатлетический забег в рамках Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Как передает пресс-служба сургутской администрации, чтобы обеспечить бегунам нужную дистанцию, придется перекрыть автомобильное движение. Так, несколько улиц будут недоступны для автотранспорта с восьми утра до трех часов дня.

В частности, с 8.00 до 15.00 будет закрыт участок Университетской улицы от перекрестка с Каролинского до перекрестка с Энергетиков.

Кроме того, с 11.00 до 14.00 дополнительно перекроют движение по перекрестку Энергетиков-Университетская.

Для наглядности — схема.

Увеличьте и изучайте.

В течение этих четырех часов движение городских автобусов изменится: подробно об этом говорится на официальном сайте мэрии.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 133, комментариев: 0

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