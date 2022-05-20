Житель Сургута доверился лжебанкиру и потерял шесть миллионов, взятых в кредит

Житель Сургута доверился лжебанкиру и потерял шесть миллионов. Уловка оказалась древней – горожанина напугали тем, что на его имя пытаются оформить кредит. Для того, чтобы избежать последствий, мужчине предложили оформить на свое имя встречный займ, обналичить деньги и перевести их на «резервный счет».

Сургутянин оформил два потребительских кредита, после чего снял средства в банкомате и перевел их мошенникам.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ УК РФ «Мошенничество», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщили в УМВД Сургута.