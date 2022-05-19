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​Куда делись кольца-качели с «голубого бульвара»?

Из сквера у Дворца торжеств исчезли кольца-качели: но это ненадолго

​Куда делись кольца-качели с «голубого бульвара»?
Фото: siapress.ru, maps.yandex.ru

«Куда делись кольца-качели?» — тревожатся сургутяне. Действительно, объект в сквере у Дворца торжеств, который полюбился многим жителям центрального района, исчез без каких-либо объяснений. За ними мы обратились к администрации города. Там успокоили: все в порядке, после планового ремонта качели вернутся на свое место.

«В рамках гарантийного ремонта производитель устранил вышедшие из строя детали и в ближайшее время мы их повесим на место», — прокомментировали представители пресс-службы.

Напомним, как выглядят кольца-качели.

Они приглянулись в первую очередь молодежи, которая, впрочем, не слишком заботится о бережном отношении к городскому имуществу.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 92, комментариев: 0

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