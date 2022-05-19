Сургутский район признан лучшим для развития бизнеса

Сургутский район стал лауреатом национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» — ее проводила Торгово-промышленная палата России. Муниципалитет признан регионом с наиболее благоприятными условиями для развития бизнеса по итогам 2021 года.

«Приятно получить от профессионального сообщества такую высокую оценку нашей работы, — прокомментировал результаты конкурса глава Сургутского района Андрей Трубецкой, поделившись некоторыми цифрами, говорящими о правомерности победы. — За последние три года число субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом самозанятых увеличилось с 2649 до 5466, то есть на 106 процентов». Всего же в районе сегодня работают более 8600 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Многие из них обращаются к муниципальной администрации за поддержкой — здесь действует программа «Поддержка предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в Сургутском районе», в рамках которой можно получить финансовую, имущественную, образовательную и информационно-консультационную поддержку. Самая популярная, конечно, финансовая поддержка: субсидии и гранты в течение последних трех лет получили 343 субъекта МСП.

«Начинающим предпринимателям, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, предоставляются гранты размером до одного миллиона рублей на условиях 25-процентного софинансирования, — объясняют суть финансовой поддержки в администрации района. — Предприятиям, осуществляющим деятельность в производственной сфере, IT, туризме и здравоохранении предоставляются гранты на развитие бизнеса размером до 15 миллионов рублей: условием получения такой поддержки является софинансирование проекта субъектом в размере не менее 30 процентов, при этом в результате реализации проекта должно быть создано не менее 20 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций в проект должен составлять не менее 19,5 миллиона рублей».

Также в списке мер поддержки бизнеса в Сургутском районе — механизм муниципально-частного партнерства, в рамках которого предприниматели имеют возможность заключать с руководством района концессионные и инвестиционные соглашения. С этого года действует еще один вид имущественной поддержки — он касается самозанятых, которые могут сэкономить на арендной плате, применив льготный коэффициент в размере 30 процентов от ее расчетной стоимости. Условия аренды муниципальных помещений — также один из видов поддержки бизнесменов: администрация предлагает уникальную плату — один рубль в месяц, это предложение существует только в Сургутском районе.

Результаты — налицо: «Благодаря грамотной финансовой политике, несмотря на пандемию и введение ряда льгот, налоговые поступления от СМСП за 2021 год увечились на 11 процентов и составили 369,15 миллиона рублей, — сообщают в администрации Сургутского района. — В трехлетний период 2019-2021 гг. от субъектов МСП в местный бюджет поступило налогов на сумму 1 014 599 тысяч рублей».



Справка: В конкурсе «Золотой Меркурий» в этом году участвовали 84 региональных торгово-промышленных палат. По общим номинациям организаторы получили 267 заявок, по специальным — 35. «В отраслевом разрезе хорошо выступили компании сферы обслуживания, представители семейного бизнеса, инновационной сферы, в том числе IT-индустрии», — прокомментировали они.