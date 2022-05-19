После жалоб сургутян прошел демонтаж пристроя на улице Лермонтова

В Сургуте демонтировали заброшенный пристрой к зданию на улице Лермонтова, 11/5. Объект обнаружили жители города, которые неоднократно обращались к властям через ЦУР «Инцидент-Менеджмент» из-за того, что в здании посилились бомжи.

Сотрудниками контрольного управления были проведены мероприятия по обследованию территории, а также выполнены процедуры, направленные на устранение нарушений земельного законодательства и Правил благоустройства Сургута.

«В результате длительной претензионной работы в адрес землепользователя было направлено уведомление о приведении участка в соответствие с санитарными и градостроительными нормами. В результате проведенных работ подрядной организацией бесхозное здание было демонтировано. После демонтажа объекта территория была приведена в надлежащий вид, образовавшийся мусор вывезли», – сообщили в мэрии.