Нелегальный гаражный кооператив пошел под снос перед ремонтом дороги

Ради ремонта улицы Привокзальной в Сургуте сносят пятнадцатилетний гаражный кооператив, размещенный жителями города нелегально. Силами собственником демонтировано 10 объектов, осталось еще целых 59 конструкций.

«Работа с населением проводилась, мы дали время, чтобы люди смогли самостоятельно убрать гаражи. Очистка территории проводится в два этапа, первый этап подойдет к концу примерно через две недели, как только будет готово новое постановление. Если хозяин конструкции не объявится, администрации придется подключиться к этому процессу», – рассказал главный специалист контрольного управления Данила Мацул.

Начальник дорожно-транспортного управления Анна Коршунова пояснила, что ремонт рассчитан на два года и стартует уже в 2022 – в него входят устройство тротуаров, бортовых камней, посадочных площадок, установка автобусных павильонов и реставрация полотна. Проект оценивается в 460 миллионов, большую часть средств израсходуют в этом году.