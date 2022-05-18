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В Сургуте сносят пятнадцатилетний гаражный кооператив ради ремонта дороги

Нелегальный гаражный кооператив пошел под снос перед ремонтом дороги

В Сургуте сносят пятнадцатилетний гаражный кооператив ради ремонта дороги
Фото: siapress.ru

Ради ремонта улицы Привокзальной в Сургуте сносят пятнадцатилетний гаражный кооператив, размещенный жителями города нелегально. Силами собственником демонтировано 10 объектов, осталось еще целых 59 конструкций.

«Работа с населением проводилась, мы дали время, чтобы люди смогли самостоятельно убрать гаражи. Очистка территории проводится в два этапа, первый этап подойдет к концу примерно через две недели, как только будет готово новое постановление. Если хозяин конструкции не объявится, администрации придется подключиться к этому процессу», – рассказал главный специалист контрольного управления Данила Мацул.

Начальник дорожно-транспортного управления Анна Коршунова пояснила, что ремонт рассчитан на два года и стартует уже в 2022 – в него входят устройство тротуаров, бортовых камней, посадочных площадок, установка автобусных павильонов и реставрация полотна. Проект оценивается в 460 миллионов, большую часть средств израсходуют в этом году.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 37, комментариев: 0

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