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Сургутянин летал без специальных документов и был пойман

Транспортная прокуратура запретила летать сургутянину, пока тот не получит документы

Сургутянин летал без специальных документов и был пойман
Фото: pixabay.com

В Сургуте вычислили местного жителя, который летал на легкомоторном воздушном судне без судовой и полетной документации. Нарушение выявлено в ходе рейда на одной из посадочных площадок города.

«Транспортным прокурором в отношении пилота возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). Управлением государственного авиационного надзора он привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, прокурором в Сургутский городской суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации воздушного судна до получения судовой и полетной документации, которое находится на рассмотрении», – пояснили в уральской транспортной прокуратуре.


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18 мая в 13:37, просмотров: 918, комментариев: 0

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