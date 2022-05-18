Сборные команды СурГУ победили на XXII окружной Универсиаде по баскетболу

Родные стены помогли. Мужская и женская сборные команды СурГУ стали абсолютными чемпионами XXII окружной Универсиады по баскетболу, обойдя своих соперников из Сургутского государственного педагогического университета, Югорского и Нижневартовского государственных университетов.

Занять лидирующую позицию и уверенно атаковать противника – такова тактика фаворитов: «Каждая встреча заканчивалась с разницей более 40 очков в нашу пользу, поэтому объективно для нас не было серьезных конкурентов. А все благодаря нашей сыгранности в команде и тщательной подготовке. В течение всего года мы выступали на Студенческой лиге РЖД, где оттачивали свое мастерство. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность нашему ректору Сергею Михайловичу Косенку за оказанную возможность участвовать в соревнованиях такого высокого уровня», – поделилась впечатлениями атакующий защитник женской сборной команды СурГУ Полина Кувалдина.

- Наша команда была сильнее на две головы, поэтому такой колоссальный отрыв, – не без гордости отметил тренер мужской сборной СурГУ Евгений Пашков. – Благодаря руководству вуза мы смогли принять участие в самой сильной и престижной Студенческой лиге РЖД. Из 24 команд занять 11 место в рейтинге – это хороший результат. В следующем сезоне постараемся подняться выше.

Почивать на лаврах наши спортсмены не намерены, ведь занять лидирующую позицию гораздо сложнее, чем одержать победу. По словам тренера мужской сборной, необходимо еще поработать над тактикой, защитой и специальной физической подготовкой баскетболистов. В июне команды отправятся на тренировочные сборы в Краснодарский край, где будут готовиться к следующему спортивному сезону.