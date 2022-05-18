16+
Логотип Сиапресс
USD  63,5428   EUR  66,3644  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к созданию аналога советской пионерии в школах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к возможности ввода 4-дневной рабочей недели?

Положительно 42.6%

Отрицательно 49.1%

Не знаю 8.3%

Всего голосов: 169

Комментировать
0
Больше опросов

​Баскетболисты СурГУ стали лидерами окружной универсиады

Сборные команды СурГУ победили на XXII окружной Универсиаде по баскетболу

​Баскетболисты СурГУ стали лидерами окружной универсиады
Фото: СурГУ

Родные стены помогли. Мужская и женская сборные команды СурГУ стали абсолютными чемпионами XXII окружной Универсиады по баскетболу, обойдя своих соперников из Сургутского государственного педагогического университета, Югорского и Нижневартовского государственных университетов.

Занять лидирующую позицию и уверенно атаковать противника – такова тактика фаворитов: «Каждая встреча заканчивалась с разницей более 40 очков в нашу пользу, поэтому объективно для нас не было серьезных конкурентов. А все благодаря нашей сыгранности в команде и тщательной подготовке. В течение всего года мы выступали на Студенческой лиге РЖД, где оттачивали свое мастерство. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность нашему ректору Сергею Михайловичу Косенку за оказанную возможность участвовать в соревнованиях такого высокого уровня», – поделилась впечатлениями атакующий защитник женской сборной команды СурГУ Полина Кувалдина.

- Наша команда была сильнее на две головы, поэтому такой колоссальный отрыв, – не без гордости отметил тренер мужской сборной СурГУ Евгений Пашков. – Благодаря руководству вуза мы смогли принять участие в самой сильной и престижной Студенческой лиге РЖД. Из 24 команд занять 11 место в рейтинге – это хороший результат. В следующем сезоне постараемся подняться выше.

Почивать на лаврах наши спортсмены не намерены, ведь занять лидирующую позицию гораздо сложнее, чем одержать победу. По словам тренера мужской сборной, необходимо еще поработать над тактикой, защитой и специальной физической подготовкой баскетболистов. В июне команды отправятся на тренировочные сборы в Краснодарский край, где будут готовиться к следующему спортивному сезону.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:12, просмотров: 100, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Вартовчанин решил заступиться за женщину и погиб 991
  2. ​Человек 814
  3. Лжесотрудник Банка России выманил у супругов из Сургута четыре миллиона 805
  4. Нижневартовским врачам пришлось «собирать по частям» выпавшую из окна девушку 687
  5. YouTube продолжит работу в России 615
  6. ​Ипотечные ставки тают на глазах 584
  7. О, Шекспир, или Потрясающий копьём 430
  8. Почти 100 югорчан были укушены клещами 359
  9. Доктор, у меня это. Омоложение // ONLINE 18 мая 356
  10. Ханты-Мансийск накрыло дымом из-за пожара в пойме Иртыша 337
  1. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 2774
  2. ​Подросток угодил под колеса иномарки в Сургуте 2456
  3. Должность главного архитектора Сургута занял бывший юрист 2405
  4. Сам себе враг 2272
  5. ​Сургутянка получила премию Фонда Осаму Шимомура 2019
  6. ​Проверочная мания 1850
  7. Три участка дорог в Сургуте перекрыли из-за ремонта до 1 июня 1763
  8. Масочный режим в Югре снова продлили 1646
  9. Роскошь и только // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1572
  10. Двух человек арестовали за поджог военкомата в Нижневартовске, узнали журналисты 1457
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 8271
  2. Имя им — легион 8236
  3. Дедушка Атанас 7434
  4. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 5076
  5. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 4859
  6. ​Остановить вечный двигатель 4666
  7. ​Ледоход в Сургуте начался 4170
  8. ​Совесть Атанаса 4095
  9. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 3870
  10. ​Арктика: вахта человеческих судеб 3263

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика