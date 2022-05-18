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Китайский язык сдадут трое выпускников из Сургута

Трое сургутских школьников сдадут ЕГЭ по китайскому языку 14 июня

Китайский язык сдадут трое выпускников из Сургута
Фото: siapress.ru

Три выпускника 11-х классов решили сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Экзамен пройдет 14 июня. В этом году на его устную сдачу выделят 14 минут вместо ранее установленных 12.

«Впервые в истории Сургута три выпускника сдают китайский язык. Ребята усиленно готовятся, и для них будут созданы условия», – отметила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

Напоминаем, в этом году лидером среди участников ОГЭ и ЕГЭ вновь стало обществознание. Еще многие выпускники решили сдавать информатику.


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Сегодня в 15:15, просмотров: 50, комментариев: 0

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