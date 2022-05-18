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19 мая некоторые дачники Сургута временно останутся без света

Четыре дачных кооператива Сургута останутся без электричества на время работ

19 мая некоторые дачники Сургута временно останутся без света
Фото: pixabay.com

19 мая будут производиться отключения электроэнергии в четырех дачных кооперативах Сургута.

Так, с 8:30 до 15:00 электроснабжение будет отсутствовать в кооперативах: СПК «Победит -1», ДНТСН «Победит-2», СТСН «Сургутские недра» и СНТ «Тампонажник». Отключения связаны с плановыми ремонтными работами ПАО «СНГ» на подстанции (ПС) 35/6 кВ.

Администрация ООО «СГЭС» приносит свои извинения за временные неудобства.Всю необходимую информацию жители Сургута могут узнать по телефонам:+7 (3462) 32-35-35, +7 (3462) 52-46-15, +7 (3462) 52-46-13 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).


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Сегодня в 11:21, просмотров: 121, комментариев: 0

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