На парковке крупного торгового ТЦ в Сургуте произошла авария

Накануне в Сургуте 32-летний водитель «БМВ» столкнулся с «Ладой». В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Никто не пострадал.

«В 21:10 на Нефтеюганском шоссе в городе Сургут, 32-летний мужчина, управляя автомобилем «БМВ», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада», под управлением 33-летнего мужчины», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 17 мая в Югре ДТП с пострадавшими не зарегистрировали.

Напоминаем, ранее в Сургуте 13-летний подросток попал под колеса «Лады».