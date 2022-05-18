Праздничные мероприятия в честь последнего звонка пройдут в школах Сургута в субботу

В эту субботу, 21 мая, для выпускников Сургута прозвенит последний звонок. Праздник пройдет во всех школах города.

«Праздничные мероприятия пройдут в субботу во всех образовательных учреждениях. Для каждого выпускника это очень волнительный день. И для родителей тоже», – подчеркнула директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

При хороших погодных условиях праздничные мероприятия пройдут во дворах школ.

Напоминаем, уже с 19 мая начнется основной период экзаменов у 9-х классов.