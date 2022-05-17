Супружеская пара из Сургута попалась на уловку мошенника и потеряла миллионы

Мошенники обманули супружескую пару из Сургута. Как рассказал один из потерпевших, ему позвонил лжесотрудник Банка России и сообщил, что его персональные данные похищены, из-за чего злоумышленники могут оформить кредит и похитить сбережения. Чтобы избежать печальных последствий, горожанину предложили оформить кредиты в различных банках и перевести средства на «безопасный счет».

Мужчина, послушав афериста, оформил на себя несколько потребительских займов. Его наивная супруга поступила также. Все деньги потерпевший перевел через смартфон на счета мошенников. Общая сумма ущерба составила около четырех миллионов рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ УК РФ «Мошенничество», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщили в УМВД Сургута.