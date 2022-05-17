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В Сургуте мужчина приставал с расспросами к несовершеннолетней девочке, а потом погнался за ней // ВИДЕО

Неизвестный мужчина в Сургуте преследовал школьницу

В Сургуте мужчина приставал с расспросами к несовершеннолетней девочке, а потом погнался за ней // ВИДЕО
Фото: администрация Сургута

В Сургуте в лифте многоэтажного дома по улице Крылова неизвестный мужчина приставал с расспросами к несовершеннолетней девочке. По предварительной информации, он пытался узнать у школьницы ее имя, номер квартиры, а также местоположение родителей. Далее, выйдя из подъезда, мужчина погнался за школьницей, где его остановили неравнодушные прохожие. Видео произошедшего опубликовали в группе во «ВКонтакте» «К-Информ».

«О чем может говорить здоровый мужчина с девочкой в лифте? Зачем ему знать где она живёт, и кто её родители? Я – мать этой девочки. Если бы рядом не было людей, которые не остановили его, неизвестно, чем бы это закончилось. Этой женщине огромное спасибо», – рассказала мать ребенка в комментариях под публикацией.

На сегодняшний день мужчину задержали. Обстоятельства ситуации выясняются, проводится проверка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование», сообщили в «Вестнике Сургутского района».

Напоминаем, ранее в Сургуте задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 44, комментариев: 0

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