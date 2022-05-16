В Сургуте из-за пьяного водителя пострадал мотоциклист

На прошлой неделе пьяный водитель иномарки протаранил мотоциклиста. По предварительным данным, сургутянин за рулем «Мицубиси» не выбрал оптимальную дистанцию и въехал в байк. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.

«В период с 7 по 13 мая 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах округа задержано 152 водителя с признаками опьянения. Возбуждено 14 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения», – прокомментировали в ГАИ Югры.