Кот проехал 700 километров под днищем автомобиля из Нового Уренгоя до Сургута

Из Нового Уренгоя в Сургут под днищем автомобиля проехал котенок. Он путешествовал «зайцем» порядка 700 километров, рассказали в группе во «ВКонтакте» «ГОРОРО | Новый Уренгой».

«Наверняка кот домашний. И возможно его ищут и переживают, обчесывая все окраины города, теряя волосы на голове... Теория шести рукопожатий творит чудеса, давайте поможем вернуть ребенка домой», – рассказала в соцсетях Уля Мишелина.

Сейчас кот находится в автосалоне и ищет дом или передержку. Узнать подробности, как помочь маленькому путешественнику, можно в группе.