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Синоптики предупредили сургутян о жаре с дождем

Всю неделю в Сургуте будет тепло, но синоптики предсказывают дождь

Синоптики предупредили сургутян о жаре с дождем
Фото: pexels.com

По данным Гидрометеорологического бюро Сургута в период с 16 мая по 19 мая 2022 года местами по Ханты-Мансийскому автономному округу ожидаются опасные явления погоды, связанные с аномально жаркой погодой со значением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более. При этом, по данным Гисметио, сургутян ожидает неделя дождей.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

- поддерживайте прохладную температуру воздуха дома;

- днем закрывайте окна, особенно если окна выходят на солнечную сторону; - открывайте окна на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении;

- если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери;

- некоторое облегчение могут принести электрические вентиляторы, но когда температура воздуха выше 35°C, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний;

- необходимо обильное питье;

- старайтесь не находиться на жаре;

- переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Если это невозможно, поддерживайте в доме прохладную температуру, проводите по 2−3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами);

- старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток;

- избегайте интенсивной физической нагрузки;

- старайтесь находиться в тени;

- не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах;

- не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости. Принимайте прохладный душ или ванну. Можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног и т. д.;

- носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки;

- соблюдайте питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков;

- помогайте окружающим. Если кто-то из ваших знакомых подвергается риску для здоровья в связи с аномальной жарой, помогите им получить необходимую помощь и рекомендации.


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