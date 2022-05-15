Врачи Сургута выходили тройняшек весом 1600 грамм каждая

В сургутском Центре охраны материнства и детства прошла выписка первой тройни. По словам пресс-службы медицинской организации, малышки родились 32 неделе беременности и весили каждая 1600 грамм, совместными усилиями мамы, реаниматологов и неонатологов девочки успешно выписались домой с весом 2500 грамм.

Сестер назвали Анна, Мария и Дарья. Врачи теперь ожидают тройняшек в отделении для детей раннего возраста.

Всего с начала года в Центре охраны материнства и детства родились 31 пара близнецов и 2 тройни.