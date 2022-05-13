Транспортный вертолет из ХМАО поможет в борьбе с пожарами в Тюменской области

Из Сургута в Тюменскую область улетел транспортный вертолет Ми-26. Он будет помогать бороться с природными пожарами, сообщил 13 мая губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Ежедневно задействовано не менее четырех вертолетов с водо-сливными устройствами. Сегодня принято решение привлечь для тушения МИ-26. Он прилетит из Сургута и сразу направится в Тюменский район. За раз этот вертолет может сбросить около 15 тонн воды», – написал Моор в своем телеграм-канале.

Напомним, в начале мая лесных пожарных Югры направляли в Курганскую область помогать тушить природные пожары.