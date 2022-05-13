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Импортное оборудование сургутских производителей составляет от 30 до 100 процентов

Производители Сургута рассчитывают на обратный реинжиниринг и альтернативные цепочки поставок технического оборудования

Импортное оборудование сургутских производителей составляет от 30 до 100 процентов
Фото: Р.Нуриев

Сургутские производители используют от 30 до 100 процентов импортного оборудования. Об этом в интервью siapress.ru рассказал заместитель главы города Артём Кириленко.

«Не является исключением единственное в городе муниципальное предприятие в сфере пищевой промышленности – «Сургутский хлебозавод», которое использует до 70 процентов оборудования иностранного производства. Однако, я считаю, что выход всегда есть», – отметил замглавы.

Многие механические запасные части изготовить можно даже в Сургуте. Например, с помощью обратного реинжиниринга, когда по готовым деталям делают цифровую модель изделия, и потом уже на 3D-принтерах или токарных станках создают точные копии. И также предприниматели надеются на альтернативные цепочки поставок через страны, которые не ввели ограничения.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 94, комментариев: 0

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