Двух подростков, ушедших из школы, ищет полиция // ОРИЕНТИРОВКА

12 мая 2022 года в 12:00 в поселке Солнечный (Сургутский район) ушли из школы Богомолова Яна Ивановна 21.12.2007 г.р. и Зорина Дарья Александровна 25.12.2007 г.р. и до настоящего времени домой не вернулись.

Богомолова Яна Ивановна, 21.12.2007 г.р

Была одета: черная юбка; черные колготки; черные кроссовки; футболка черного цвета на груди надпись «стиль леди» на англ.языке; куртка черная, короткая, на спине белая вышивка; черный киданный рюкзак.

Зорина Дарья Александровна, 25.12.2007 г.р.

Была одета: кеды черного цвета( белые шнурки); брюки черные, толстовка с капюшоном бежевого цвета; рюкзак коричневого цвета.

В случае обнаружения несовершеннолетних сообщить в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району 74-60-02, ДЧ ОП 3 п. Солнечный 74-20-02, 74-40-23