Обучающаяся Регионального модельного центра Югры Александра Курилова – обладатель международной премии

Александра Курилова, ученица Регионального модельного центра дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сургутского госуниверситета, научным руководителем которой является педагог программы «Биолюминесценция» Анастасия Казакбиева, удостоена премии Фонда Осаму Шимомура за успешное исследование в области биолюминесценции на международной конференции «Проспект свободный 2022».

Стоит отметить, что цель научного события международного уровня, прошедшего в Сибирском федеральном университете, – вовлечение талантливой и инициативной молодежи, ищущей себя в профессии ученого и исследователя, в научно-исследовательскую и инновационную деятельность.

По словам юного исследователя, такого результата она смогла добиться благодаря усердной работе и современным знаниям, полученным в Региональном модельном центре дополнительного образования детей. Более того, в конце девятого класса успешно защитила свой проект для аттестата, который подготовила совместно с Анастасией Евгеньевной. «О Центре я узнала из средств массовой информации еще в седьмом классе. И вот уже три года посещаю занятия по таким направлениям, как «Биолюминесценция», «Живое право», «Криминалистическая лаборатория». Моим научным руководителем является Анастасия Евгеньевна Казакбиева. Без ее ценных советов, наставлений и консультаций не было бы такого результата!», – с особой благодарностью сказала Александра.

Отбор на премию проходил в режиме видеоконференции, на которой участники представляли свои научные статьи и проекты, посвященные разным актуальным экологическим темам. В своем проекте талантливая сургутянка изучила тему загрязнения воды в водохранилище Сургутской ГРЭС-2. В течение всей осени она проводила мониторинг состояния водных объектов с помощью биолюминесцентного метода, сравнивала показатели участков акватории Сургутского водохранилища, контрольной пробы, фоновый участок реки Чёрная. И пришла к выводу, что вода из этой реки оказалась загрязненной, поскольку показатель люциферазного индекса токсичности превышал норму на 3 %. При этом чтобы подтвердить, что вода загрязнена, школьница дополнительно провела биоиндикацию методом проращивания семян, результаты которой подтвердили, что вода относится к IVклассу токсичности. Зимой же занималась обработкой информации, собранной из научных статей, для написания проекта.

«На мой взгляд, уникальность премии заключается в том, что биолюминесценция сейчас не сильно распространена как направление биологии и, поощряя интерес исследователей к этому вопросу посредством премии Шимомуры, повысит интерес к ее изучению. Наука стала неотъемлемой частью моей жизни, мне с детства было интересно изучать окружающий мир. И этот интерес не проходит до сих пор! Я изучаю физику, химию и биологию, чтобы объяснить себе, почему происходят те или иные события, в будущем вижу себя ученым, который помогает общественности своими открытиями», – призналась победительница, подчеркнув, что полученная премия дала уверенность в своих знаниях и стала мощным стимулом для дальнейшего развития в научно-исследовательской деятельности.

Региональный модельный центр действительно открывает горизонты будущего. Свой карьерный путь Александра уже сейчас разложила по полочкам. После окончания школы она поступит в Институт естественных и технических наук СурГУ, на кафедру биологии и биотехнологии. Югорчанка намерена стать специалистом в области биолюминесценции, который своими исследованиями будет помогать улучшить экологическое состояние нашей страны.

У сургутских школьников 5–11-х классов тоже есть реальная возможность бесплатно посещать занятия преподавателей Сургутского госуниверситета. 1 июня Региональный модельный центр дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начнет набор учащихся. Прием заявлений осуществляется до 31 августа. Подать документы можно по адресу: пр. Ленина, д. 1, кабинет 633 (6-й этаж). Занятия по программам начнутся в сентябре. Количество мест ограничено. Ознакомиться с правилами приема на 2022/23 учебный год, скачать бланки заявлений, а также узнать полный список программ можно на сайте модельныйцентр.рф.