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Utair увеличил число рейсов из Сургута в Новосибирск

7 раз в неделю начали летать самолеты Utair из Сургута в Новосибирск

Utair увеличил число рейсов из Сургута в Новосибирск
utair.ru

Авиакомпания Utair сделала рейс из Сургута в Новосибирск ежедневным. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Utair увеличил количество рейсов по маршруту Сургут - Новосибирск до семи раз в неделю», - говорится в сообщении.

Стоимость билетов составляет от 4,5 тыс. рублей. «Прямой рейс между Сургутом и Новосибирском важен для их жителей. На автомобиле путь из одного города в другой займет около суток, на самолете — чуть более 2 часов. Для удобства пассажиров полеты сделали ежедневными», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 31, комментариев: 0

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